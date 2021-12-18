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В Британии за сутки выявили почти 100 тысяч больных COVID-19

13:22
  • суббота
  • 18 декабря 2021

В стране распространяется новый штамм вируса

В мире стремительно распространяется новый штамм коронавируса - омикрон. Каждый день антирекорды обновляются в Великобритании, за минувшие сутки выявлено 93 тысячи заболевших. Крайне сложная ситуация в Кении. В связи с этим для прибывающих из страны Россия с 19 декабря вводит ограничения. Сложная эпидемическая обстановка в Израиле и Франции.
В Британии умер первый пациент с омикрон-штаммом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз обращается к нации. Он просит сограждан сделать прививку. К концу декабря, говорят врачи, число инфицированных может превысить миллион. Британия - безусловный лидер по заболеваемости в Европе, сообщает "ТВ Центр".

Во Франции рекомендуется всем регионам запретить концерты, вечеринки и массовые гуляния на Рождество и новогодние праздники. Из-за вспышки омикрона президент отменил поездку в Мали, а премьер -  визит в Иорданию.

Власти Марокко с 23 декабря отменяют все авиарейсы, как внутренние, так и зарубежные. Почти до новогодних праздников закрывает границы для иностранцев Израиль. С 19 декабря в Грецию, а через несколько дней и в Финляндию можно будет попасть только при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Ограничения вводит и Россия: всем прибывающим из Кении придётся две недели провести на карантине.  Число инфицированных омикроном в мире, каждые два - три дня увеличивается вдвое, в России, ситуация пока заметно лучше – новый штамм выявлен у 25 человек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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