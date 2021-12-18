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В Петербурге выясняют причины пожара на строящемся корвете "Проворный"

13:47
  • суббота
  • 18 декабря 2021

Огонь тушили всю ночь

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП на заводе "Северная верфь" в Петербурге. Вечером 17 декабря там загорелся строящийся корвет "Проворный". Он должен был быть передан флоту до конца этого года или в начале следующего. Уже был сформирован экипаж, который в сентябре прибыл в Петербург для прохождения обучения в Объединенном учебном центре ВМФ.

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С огнём всю ночь боролись почти 200 спасателей, двое из них пострадали. Локализовать пожар удалось только к утру. Сейчас на месте идёт проливка конструкций, работают следователи.

На заводе начались межведомственные проверки. Эксперты выясняют, что же стало причиной такого масштабного пожара и подлежат ли восстановлению сгоревшие три верхних яруса шестипалубного корабля, сообщает "ТВ Центр".

Сигнал о возгорании на строящемся корвете поступил в половине седьмого вечера 17 декабря. Площадь возгорания поначалу составила 80 квадратных метров, однако через полчаса она увеличилась до 800 квадратных метров. По предварительной версии, возгорание началось в районе ходовой рубки главного командного поста. Огонь быстро распространился на надпалубные надстройки верхнего яруса. Тушение осложнялось тем, что на строящемся корабле было много горючих материалов - корвет проходил этап покраски.

 Пожар тушили по четвёртому номеру сложности, к борьбе с огнём были привлечены от МЧС России 168 человек и 42 единицы техники. Двое пожарных в ходе тушения получили ожоги тела, в состоянии средней тяжести они сейчас в больнице. Локализовать огонь удалось лишь спустя четыре часа, к 11 вечера. Проливка корабельных конструкций продолжалась всю ночь.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности приведении строительных работ. Сумма ущерба уточняется.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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