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Дети пострадали в аварии с лесовозом под Ярославлем

12:28
  • суббота
  • 18 декабря 2021

13 человек доставлены в больницы

В Ярославской области произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и большегруза. Пострадали 13 детей, они ехали на спортивные соревнования. Травмы также получил водитель.

Всех доставили в больницы, 11 человек позже отпустили домой Сейчас под наблюдением врачей остаются три человека, сообщает "ТВ Центр".

Авария произошла рано утром на трассе "Холмогоры". У ехавшего впереди грузовика отсоединился прицеп, из которого на дорогу выпали брёвна. После столкновения с ними автобус с детьми опрокинулся на бок. Причину ДТП выясняет следственный комитет, организована проверка.

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