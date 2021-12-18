Россия вышла из Договора по открытому небу

Ранее от соглашения отказался Вашингтон

Россия официально вышла из Договора по открытому небу. Ровно шесть месяцев назад Москва предупредила об этом все страны-участницы, подписавшие соглашение.

Россия присоединилась к Договору по открытому небу около 20 лет назад. Этот документ играл важную роль в деле укрепления доверия в сфере безопасности. Участники соглашения могли летать над территориями друг друга для оценки военной деятельности.

В ноябре 2020 года США вышли из соглашения из-за якобы нарушения Москвой некоторых его пунктов. Этими действиями Вашингтон не оставил для российских представителей выбора, так как без участия США документ окончательно утратил свою жизнеспособность. Призывы Москвы к США вернуться в договор успехом не увенчались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram