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Россия вышла из Договора по открытому небу

11:09
  • суббота
  • 18 декабря 2021

Ранее от соглашения отказался Вашингтон

Россия официально вышла из Договора по открытому небу. Ровно шесть месяцев назад Москва предупредила об этом все страны-участницы, подписавшие соглашение.

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Россия присоединилась к Договору по открытому небу около 20 лет назад. Этот документ играл важную роль в деле укрепления доверия в сфере безопасности. Участники соглашения могли летать над территориями друг друга для оценки военной деятельности.

В ноябре 2020 года США вышли из соглашения из-за якобы нарушения Москвой некоторых его пунктов. Этими действиями Вашингтон не оставил для российских представителей выбора, так как без участия США документ окончательно утратил свою жизнеспособность. Призывы Москвы к США вернуться в договор успехом не увенчались.

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