"Наш город. Диалог с мэром": Собянин ответит на вопросы москвичей

Программа выйдет в эфир 28 декабря

Развитие здравоохранения, образования, транспорта; настоящее и будущее Москвы обсудят во время прямого эфира с мэром столицы Сергеем Собяниным.

Новый выпуск программы "Наш город. Диалог с мэром" выйдет в эфир 28 декабря на канале "ТВ Центр". Вопрос Сергею Собянину можно задать на сайтах mos.ru и tvc.ru.

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