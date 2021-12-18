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В МВД извинились за масштабный сбой в системе ГИБДД

12:54
  • суббота
  • 18 декабря 2021

Проблемы возникли во всех территориальных отделениях

В МВД России принесли извинения всем, кого затронул масштабный сбой в работе информационных ресурсов ГИБДД. "Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание гражданам государственных услуг, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД", - говорится в официальном сообщении силового ведомства.

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В министерстве назвали подобные сбои единичными и добавили, что в обычно в таких случаях устранением неполадок оперативно занимаются специалисты ведомства.

Утром 18 декабря СМИ сообщали о сбое в информационной системе ГИБДД в Москве и Санкт-Петербурге. Граждане жаловались на то, что их данные при регистрации автомобилей сотрудники ГИБДД не могут внести в систему. Позже стало известно, что технологический сбой охватил всю Россию.

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