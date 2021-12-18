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Собянин рассказал о новых тематических центрах на ВДНХ

14:54
  • суббота
  • 18 декабря 2021

Они откроются в следующем году

В Москве на ВДНХ в 2022 году заработают сразу несколько новых выставок и тематических центров. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.
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Одно из главных событий - открытие экспозиции Третьяковской галереи в Центральном павильоне.  Посетителей примут филиал Биологического музея имени Тимирязева и Центр национальных конных традиций Кремлёвской школы верховой езды, сообщает "ТВ Центр".

Мэр отметил, что выставка, на которой каждый может лучше познакомиться с историей нашей страны, вернула свой прежний вид. На ВДНХ уже отреставрированы более 20 памятников культуры, среди них - павильон "Казахстан". В этом году заработали "Союзмультпарк", центр образования "Бизнес.Техноград" и Музей транспорта Москвы.

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