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Юлия Михалкова объявила кастинг для съёмок собственного сериала

17:12
  • суббота
  • 18 декабря 2021

Это будет комедия

Юлия Михалкова ищет мальчика на главную роль в своём сериале. Актриса и телеведущая объявила кастинг среди детей по всей стране у себя в соцсетях.
"Слёзы подступают": Юлия Михалкова скучает по "Уральским пельменям"

"На одну из главных ролей в моем сериале ищем мальчика 5-6 лет: серьёзного и смышлёного. Место проживания значения не имеет – шансы равны и у москвича, и у жителя, например, села Палочка Томской области", - написала экс-участница шоу "Уральские пельмени".

Михалкова – мастерица на все руки. После ухода из "Пельменей" в 2019 году она обосновалась в Москве, продолжила карьеру на телевидении и стала ведущей программы "Детский КВН" на СТС. Около года назад на этом же канале вышел скетчком "Сториз", в котором Михалкова сыграла главную роль.

Сейчас актриса решила попробовать себя в новом жанре: она написала совместно с другими авторами сценарий к новому комедийному сериалу. Вскоре актриса планирует приступить к съёмкам.

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