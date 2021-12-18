Кольца и браслеты: Лепс перед разводом сделал жене щедрый подарок

Процесс начнётся 20 декабря

Григорий Лепс перед разводом сделал жене роскошный подарок. Всё-таки 20 лет совместной жизни – большой срок для того, чтобы понять, любишь ты по-настоящему или нет.

Через два дня, 20 декабря, в Мосгорсуде по иску супруги исполнителя начнётся рассмотрение дела о разводе звёздной пары. А за несколько дней до этого, 15 декабря Лепс вышел из состава учредителей фирмы "Джи Эл Джуерли", торгующей ювелирными украшениями под брендом Лепса.

Как выяснил сайт kp.ru, артист целиком полностью отдал супруге этот бизнес по продаже колец, браслетов, цепей запонок и подвесок. Доход компании за прошлый год составил более трёх миллионов рублей.

В совместной собственности супругов остаются несколько объектов недвижимости стоимостью миллиард рублей и несколько бизнес-проектов.

На этой неделе в звёздной тусовке обсуждали развод пары и горячую новость о том, что Лепс загремел в больницу с гипертоническим кризом. Говорили и том, что артиста якобы забрали в психиатрическую клинику из-за запоя.

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