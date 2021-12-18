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Тимур Батрутдинов попал в больницу с коронавирусом

14:18
  • суббота
  • 18 декабря 2021

У него серьёзное поражение лёгких

Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом и серьёзным поражением лёгких. Резидент Comedy Club почувствовал себя неважно 9 декабря: он жаловался на слабость и кашель.

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С каждым днём состояние комика ухудшалось и, наконец, он был госпитализирован с поражением лёгких от 25% до 50%, сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи оценивают состояние Батрутдинова как среднетяжёлое, пока он находится в больнице.

Тимуру Батрутдинову 43 года. Он известен своим участием в многочисленных шоу, в том числе, в качестве ведущего. Его популярность достигла пика благодаря программе Comedy Club на ТНТ, где он был одним из первых резидентов, выступая вместе с Гариком Харламовым.

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