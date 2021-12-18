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Немецкий политик назвал "Северный поток - 2" геополитической ошибкой

15:48
  • суббота
  • 18 декабря 2021

Газопровод должен заработать в 2022 году

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек назвал "Северный поток - 2" геополитической ошибкой. Это достаточно резкое заявление прозвучало на фоне идущей в Германии процедуры сертификации газопровода.
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"Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против него. Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу", - сказал политик в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Хабек также пригрозил Москве жёсткими последствиями в случае военного конфликта между Россией и Украиной и допустил возможность того, что при таком развитии ситуации "Северный поток - 2" не будет запущен.

Вторая нитка газопровода "Северный поток" должна была быть запущена ещё в декабре 2019 года, но из-за первого пакета американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. За последние два года США ввели в общей сложности более десятка пакетов ограничительных мер, нацеленных на остановку проекта. В Европе эти решения мягко критиковали, а Германия всегда выступала за строительство газопровода.

В сентябре 2021 года в России заявили, что прокладка трубы завершена. Сейчас она заполняется газом. Параллельно согласовываются необходимые технические документы по сертификации. Этот процесс может растянуться на срок от нескольких недель до полугода.

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