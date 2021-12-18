В Молдавии устроили новую провокацию против России

Там предложили выслать из Кишинёва нашего посла

Сотрудник администрации президента Молдавии выступил с провокационным предложением выслать посла России из Кишинёва. Так Ион Гузун отреагировал на участие российского дипломата в инаугурации главы непризнанного Приднестровья.

"Персона нон грата - чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов. Нужно принять официальное решение", - написал Гузун у себя в Facebook.

Администрация президента через несколько часов после появления этой записи открестилась от мнения своего сотрудника, назвав его сугубо частным. Ранее правительство Молдавии заявило, что выборы в непризнанной республике считаются юридически недействительными, и призвало международное сообщество не участвовать в этом процессе.

На прошлой неделе молдавские власти депортировали российскую учёную Наталью Нарочницкую, а также не пустили в страну члена Общественной палаты Владимира Журавлёва. 15 декабря стало известно, что молдавское руководство обещало выдать Украине российского военного журналиста Семёна Пегова, но отпустило его через некоторое время после задержания.

Все эти действия Кишинёва в Госдуме назвали недальновидными и предположили, что Россия может ответить за провокации в адрес своих граждан. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

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