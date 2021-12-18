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Учёные назвали ещё один симптом заражения новым штаммом омикрон

18:50
  • суббота
  • 18 декабря 2021

Мутация активно распространяется в мире

Британские учёные выявили ещё один симптом, появляющийся после заражения омикрон-штаммом коронавируса. Инфицированные им могут столкнуться с потерей аппетита, пишет Express.
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Уже к Рождеству омикрон-штамм станет доминирующим в Британии. Из-за него мэр Лондона уже ввёл чрезвычайное положение. В столице Великобритании ежедневно фиксируют новые рекорды по числу заболевших. 18 декабря зарегистрировано более 90 тысяч больных.

Штамм омикрон появился в ЮАР в ноябре 2021 года. После этого большинство стран мира прекратили авиасообщение с государствами Южной Африки и усилили санитарные меры. Учёные предполагают, что омикрон более заразный, но менее опасный. В России выявлено 25 носителей омикрона.

Ранее врачи называли среди симптомов заражения коронавирусом лихорадку, высокую температуру, потерю обоняния, расстройство пищеварения, головную боль, сыпь на коже, кашель и насморк.  

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