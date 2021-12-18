ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США занервничали после появления у России сверхзвукового оружия

18:25
  • суббота
  • 18 декабря 2021

Оно может уничтожить американские авианосцы

После появления у России сверхзвукового оружия американцы не на шутку перепугались. За океаном опасаются удара России по так называемым ковчегам демократии – авианосцам, несущим ядерные ракеты.
Страны НАТО напугали российским "Цирконом"

Обозреватель влиятельного журнала National Interest Марк Эпископос пишет, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" помогут России разгромить авианосную ударную группу США.

"Россия во всех её воплощениях всегда была сухопутной державой, где ВМФ используется в основном для защиты обширных границ страны. США, в свою очередь, нуждаются в сильном флоте для противостояния в глобальном масштабе", - пишет журналист.

По его словам, Москва не обладает собственной авианосной ударной группой и не планирует обзаводиться ей в ближайшем будущем, однако там прекрасно понимают масштаб угрозы, которую представляют авианосцы противника.

Отправить их на дно смогут успешно прошедшая испытания крылатая противокорабельная гиперзвуковая ракета "Циркон" и готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем "Посейдон".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Запуск ракеты
Запуск ракеты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.