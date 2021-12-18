В США занервничали после появления у России сверхзвукового оружия

Оно может уничтожить американские авианосцы

После появления у России сверхзвукового оружия американцы не на шутку перепугались. За океаном опасаются удара России по так называемым ковчегам демократии – авианосцам, несущим ядерные ракеты.

Обозреватель влиятельного журнала National Interest Марк Эпископос пишет, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" помогут России разгромить авианосную ударную группу США.

"Россия во всех её воплощениях всегда была сухопутной державой, где ВМФ используется в основном для защиты обширных границ страны. США, в свою очередь, нуждаются в сильном флоте для противостояния в глобальном масштабе", - пишет журналист.

По его словам, Москва не обладает собственной авианосной ударной группой и не планирует обзаводиться ей в ближайшем будущем, однако там прекрасно понимают масштаб угрозы, которую представляют авианосцы противника.

Отправить их на дно смогут успешно прошедшая испытания крылатая противокорабельная гиперзвуковая ракета "Циркон" и готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем "Посейдон".

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