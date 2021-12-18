В Лондоне объявлено чрезвычайное положение из-за омикрон-штамма

Растёт число заболевших

Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с распространением омикрон-штамма. коронавируса. Городские власти предполагают, что в ближайшее время больницы британской столицы могут быть переполнены из-за наплыва новых пациентов.

"После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение", - сказал Хан в эфире телеканала Sky News.

Лондон стал первым европейским городом, в котором наблюдается резкий рост больных коронавирусом после завоза туда штамма омикрон. Согласно правительственным данным, за последнюю неделю показатели госпитализаций в британской столице выросли на 28% по сравнению с предыдущими семи днями. 18 декабря зарегистрировано более 92 тысяч новых случаев заражения, это стало рекордом за пандемию.

Штамм омикрон был выделен в ЮАР в ноябре 2021 года. Он отличается большим числом мутаций. После его появления большинство стран мира прекратили авиасообщение с государствами Южной Африки и усилили санитарные меры.

Учёные предполагали, что омикрон более заразный, но менее опасный – смертельных случаев при заражении им регистрируется значительно меньше, чем при инфицировании другими штаммами. Тем не менее, многие государства вводят новые ограничения в связи с завозом омикрона. В России число случаев заражения новым штаммом пока не превышает трёх десятков.

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