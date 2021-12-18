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В США определили сроки голосования по новым санкциям против "Северного потока - 2"

19:39
  • суббота
  • 18 декабря 2021

Газопровод уже построен

Сенат США до 14 января проголосует по инициативе о новых санкциях против "Северного потока - 2". Как пишет газета The Hill, законопроект об  ограничительных мерах внёс республиканец из Техаса Тед Круз.
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Чтобы документ прошёл, нужна поддержка 60 сенаторов. Новые санкции затронут процедуры, связанные со строительством газопровода.

Голосование станет частью сделки по утверждению номинаций президента США Джо Байдена на посты в Госдепе - сенат должен одобрить каждую кандидатуру, первую оценку даёт профильный комитет. Круз обещал тормозить утверждение номинантов, если не будут введены санкции против "Северного потока - 2".

Газопровод должен был заработать в декабре 2019 года, но из-за первого пакета американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. За последние два года США ввели в общей сложности более десятка пакетов ограничительных мер, нацеленных на остановку проекта.

В сентябре 2021 года в России заявили, что прокладка трубы завершена, сейчас она заполняется газом. Параллельно идут согласования документов по сертификации трубопровода. Этот процесс может закончиться весной 2022 года.

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