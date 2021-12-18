В США определили сроки голосования по новым санкциям против "Северного потока - 2"

Газопровод уже построен

Сенат США до 14 января проголосует по инициативе о новых санкциях против "Северного потока - 2". Как пишет газета The Hill, законопроект об ограничительных мерах внёс республиканец из Техаса Тед Круз.

Чтобы документ прошёл, нужна поддержка 60 сенаторов. Новые санкции затронут процедуры, связанные со строительством газопровода.

Голосование станет частью сделки по утверждению номинаций президента США Джо Байдена на посты в Госдепе - сенат должен одобрить каждую кандидатуру, первую оценку даёт профильный комитет. Круз обещал тормозить утверждение номинантов, если не будут введены санкции против "Северного потока - 2".

Газопровод должен был заработать в декабре 2019 года, но из-за первого пакета американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. За последние два года США ввели в общей сложности более десятка пакетов ограничительных мер, нацеленных на остановку проекта.

В сентябре 2021 года в России заявили, что прокладка трубы завершена, сейчас она заполняется газом. Параллельно идут согласования документов по сертификации трубопровода. Этот процесс может закончиться весной 2022 года.

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