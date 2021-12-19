ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные доставили гуманитарную помощь сирийским беженцам

10:43
  • воскресенье
  • 19 декабря 2021

Люди нуждаются в продуктах питания

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии посетили лагеря беженцев на северо-западе республики.  В них проживают около восьми тысяч человек. Люди остро нуждаются в медицинской помощи, продуктах питания и тёплых вещах. Гуманитарные акции в центрах размещения теперь будут проводиться регулярно, но основная задача - сделать всё, для того, чтобы беженцы смогли вернуться в родные города.
Девять российских детей вернулись на родину из Сирии

Только в одном центре - десятки палаток на ограниченной территории. Сейчас здесь живут многодетные курды, арабы, туркоманы. Национальные и политические разногласия остались в прошлом. Здесь они все равны. Всех сплотила общая беда. В палатках только печка и подстилки на полу. С наступлением зимы стало совсем трудно - начали болеть дети, сообщает "ТВ Центр".

Международные гуманитарные организации время от времени привозят сюда продукты и тёплые вещи, но это капля в море. Оказывать регулярную помощь беженцам здесь теперь будет российский Центр по примирению враждующих сторон.

Всего с 2015 года при его содействии в свои дома вернулись более 1,3 миллиона сирийских беженцев, в том числе 670 тысяч детей. В регионах, освобождённых об боевиков, местные власти в рамках государственной программы восстанавливают инфраструктуру и размещают людей.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Беженцы в Сирии
Беженцы в Сирии
Беженцы в Сирии
Беженцы в Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.