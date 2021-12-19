Российские военные доставили гуманитарную помощь сирийским беженцам

Люди нуждаются в продуктах питания

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии посетили лагеря беженцев на северо-западе республики. В них проживают около восьми тысяч человек. Люди остро нуждаются в медицинской помощи, продуктах питания и тёплых вещах. Гуманитарные акции в центрах размещения теперь будут проводиться регулярно, но основная задача - сделать всё, для того, чтобы беженцы смогли вернуться в родные города.

Только в одном центре - десятки палаток на ограниченной территории. Сейчас здесь живут многодетные курды, арабы, туркоманы. Национальные и политические разногласия остались в прошлом. Здесь они все равны. Всех сплотила общая беда. В палатках только печка и подстилки на полу. С наступлением зимы стало совсем трудно - начали болеть дети, сообщает "ТВ Центр".

Международные гуманитарные организации время от времени привозят сюда продукты и тёплые вещи, но это капля в море. Оказывать регулярную помощь беженцам здесь теперь будет российский Центр по примирению враждующих сторон.

Всего с 2015 года при его содействии в свои дома вернулись более 1,3 миллиона сирийских беженцев, в том числе 670 тысяч детей. В регионах, освобождённых об боевиков, местные власти в рамках государственной программы восстанавливают инфраструктуру и размещают людей.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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