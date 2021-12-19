США занижали число убитых ими мирных жителей в Ираке и Сирии

Пентагон вёл двойную игру

Пентагон занижал число мирных жителей, ставших жертвами авиаударов США в Афганистане, Ираке и Сирии. Об этом сообщила американская газета The New York Times. В распоряжение журналистов попали свыше тысячи внутренних документов Пентагона. На их основе издание провело масштабное расследование.

Как отмечают журналисты, во время кампаний на Ближнем Востоке, американским гражданам рассказывали о высокотехнологичной войне с дронами и системами наведения. На деле всё оказалось совсем иначе.

Качество аэросъёмки не позволяло с уверенностью утверждать - находятся в доме террористы или мирные жители с детьми. При подготовке авиаударов разведка зачастую неверно оценивала ситуацию. Из-за недостатка информации военные принимали мирных иракцев, афганцев и сирийцев за боевиков, а также бомбили здания в густонаселённых жилых кварталах, сообщает "ТВ Центр".

Реальное число потерь среди мирных жителей, по мнению журналистов, установить уже невозможно, но оно гораздо выше официальных данных. Пентагон расследовал только каждый десятый случай гибели мирных жителей. Многие дела закрывали якобы из-за нехватки данных или невозможности проверить их достоверность.

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