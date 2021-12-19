80 тысяч жителей Якутии остались без электричества из-за аномальных морозов

Ремонтные бригады ищут в тайге обрывы ЛЭП

В Якутии в экстремальный мороз около 78 тысяч жителей остались без электричества. Столбики термометров в регионе опускаются до минус 50 градусов, это серьёзно осложнило работу ремонтных бригад, которые на снегоходах в тайге разыскивали места обрывов ЛЭП.

Сообщается что они уже приступили к восстановительным работам. Также в пяти районах, оставшихся без света, развернули дизельные электростанции. Котельные, благодаря резервам топлива, обеспечивают теплом все социальные объекты, они работают в штатном режиме, сообщает "ТВ Центр".

А в Забайкалье несколько сёл оказались в ледяном плену. При температуре минус 30 градусов на поверхность начали выходить грунтовые воды. Залиты уже более ста жилых домов, километры дорог. В шести населённых пунктах объявлен режим ЧС. Лёд убирают с улиц, но вода снова прибывает и замерзает. МЧС организовало три пункта временного размещения.

Арктические морозы надвигаются и на регионы Центральной России. По прогнозам синоптиков, столбики термометров могут опуститься до минус 35-ти, что на 12 градусов ниже нормы. В столице - рекордно низкое атмосферное давление. Москва находится в эпицентре снежного циклона, в ночь на 19 декабря выпала четверть месячной нормы осадков.

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