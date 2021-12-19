ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина масштабного сбоя в системе ГИБДД

11:40
  • воскресенье
  • 19 декабря 2021

Последствия ещё не устранены

Масштабный сбой в работе информационных ресурсов ГИБДД произошёл накануне, 18 декабря из-за затопления водой серверов с информацией. Причиной была коммунальная авария, сообщили в МВД.

Последствия аварии устраняются. Сегодня, 19 декабря регистрационные и иные действия в отделениях Госавтоинспекции проводиться не будут.

Ранее в МВД принесли извинения всем, кого затронул масштабный сбой в работе информационных ресурсов ГИБДД. В министерстве назвали подобные сбои единичными и добавили, что обычно в таких случаях устранением неполадок оперативно занимаются специалисты ведомства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудник ДПС ГИБДД проводит проверку документов у водителя
Сотрудник ДПС ГИБДД проводит проверку документов у водителя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.