Названа причина масштабного сбоя в системе ГИБДД

Последствия ещё не устранены
Масштабный сбой в работе информационных ресурсов ГИБДД произошёл накануне, 18 декабря из-за затопления водой серверов с информацией. Причиной была коммунальная авария, сообщили в МВД.
Последствия аварии устраняются. Сегодня, 19 декабря регистрационные и иные действия в отделениях Госавтоинспекции проводиться не будут.
Ранее в МВД принесли извинения всем, кого затронул масштабный сбой в работе информационных ресурсов ГИБДД. В министерстве назвали подобные сбои единичными и добавили, что обычно в таких случаях устранением неполадок оперативно занимаются специалисты ведомства.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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