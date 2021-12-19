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В Москве выступили лучшие исполнители русского романса

12:45
  • воскресенье
  • 19 декабря 2021

Конкурсу "Романсиада" исполнилось 25 лет

Лучшие исполнители русского романса выступили в Москве. В столице состоялся праздничный концерт, посвящённый юбилею международного конкурса "Романсиада". Ему - 25 лет.

Со сцены Колонного зала Дома союзов прозвучали произведения этого жанра в исполнении знаменитых артистов, которые в разные годы становились лауреатами фестиваля.

Это один из самых авторитетных творческих конкурсов, причём не только в России. "Романсиада" объединяет исполнителей из разных стран мира и уже несколько лет проводится под эгидой ЮНЕСКО, сообщает "ТВ Центр".

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