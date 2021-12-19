Госдума отменит обязательный техосмотр до конца года

Об этом сообщил спикер палаты

Закон об отмене обязательного техосмотра будет принят Госдумой до конца 2021 года. Об этом у себя в Telegram написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"В понедельник рассмотрим его на Совете Думы. Во вторник - во втором чтении. В среду, 22 декабря - в третьем", - сообщил председатель Думы.

Он уточнил, что новая норма упростит жизнь почти 50 миллионов владельцев транспортных средств.

Напомним, что обязательное наличие диагностической карты, согласно новому закону, останется только для владельцев грузовиков, автобусов и такси. Все остальные автолюбители освобождаются от прохождения регулярного техосмотра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram