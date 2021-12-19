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Госдума отменит обязательный техосмотр до конца года

14:41
  • воскресенье
  • 19 декабря 2021

Об этом сообщил спикер палаты

Закон об отмене обязательного техосмотра будет принят Госдумой до конца 2021 года. Об этом у себя в Telegram написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Госдума обсудила отмену обязательного техосмотра
Названы сроки отмены обязательного техосмотра

"В понедельник рассмотрим его на Совете Думы. Во вторник - во втором чтении. В среду, 22 декабря - в третьем", - сообщил председатель Думы.

Он уточнил, что новая норма упростит жизнь почти 50 миллионов владельцев транспортных средств.

Напомним, что обязательное наличие диагностической карты, согласно новому закону, останется только для владельцев грузовиков, автобусов и такси. Все остальные автолюбители освобождаются от прохождения регулярного техосмотра.

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