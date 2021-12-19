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Озвучены действия России при отказе НАТО от предложений по безопасности

14:04
  • воскресенье
  • 19 декабря 2021

С заявлением выступил замглавы МИД

В российском МИДе пояснили, что будет делать Москва в случае отказа НАТО от договора по безопасности. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что в таком случае Россия перейдёт в режим создания контругроз.
В США отреагировали на российские инициативы по безопасности

Государства альянса должны серьёзно отнестись к предложениям России по гарантиям безопасности, иначе им придётся иметь дело с военно-технической альтернативой. Такой сигнал странам НАТО послал Грушко в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

По мнению дипломата, предложения Москвы нацелены на отход от опасной черты. В МИДе полагают, что сейчас в отношениях России и НАТО наступил момент истины.

На этой неделе МИД опубликовал проект договора между Москвой и НАТО о гарантиях безопасности. Документ состоит из девяти пунктов, в том числе, в нём есть требование исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение Украины к альянсу.

В Вашингтоне заявили, что дадут ответ на российские предложения на следующей неделе с 20 по 26 декабря. По неофициальной информации, просочившейся из Белого дома, американская администрация часть российских предложений принимает, часть назвала неприемлемыми.

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