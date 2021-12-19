Агата Муцениеце раскрыла секрет похудения на 10 килограммов

В этом нет ничего сложного

Агата Муцениеце похудела на десять килограммов и раскрыла секрет такого преображения.

"Когда каждый день проводишь на катке в режиме "от зари до зари, от темна до темна", неудивительно, что лишние килограммы улетучиваются. Лучшего рецепта для похудения, чем ежедневный физический труд, природа ещё не придумала", - рассказала актриса в интервью изданию "7 Дней".

Последнее время Агата проводит много времени на льду: она принимает участие в шоу Первого канала "Ледниковый период". Поклонники отмечают, что худоба актрисы – совсем не болезненная. Она ей даже идёт.

С 2011 года Муцениеце жила в браке с актёром Павлом Прилучным. У них двое детей – Тимофей и Мия. В прошлом году пара развелась.

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