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Агата Муцениеце раскрыла секрет похудения на 10 килограммов

19:47
  • воскресенье
  • 19 декабря 2021

В этом нет ничего сложного

Агата Муцениеце похудела на десять килограммов и раскрыла секрет такого преображения.
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"Когда каждый день проводишь на катке в режиме "от зари до зари, от темна до темна", неудивительно, что лишние килограммы улетучиваются. Лучшего рецепта для похудения, чем ежедневный физический труд, природа ещё не придумала", - рассказала актриса в интервью изданию "7 Дней".

Последнее время Агата проводит много времени на льду: она принимает участие в шоу Первого канала "Ледниковый период". Поклонники отмечают, что худоба актрисы – совсем не болезненная. Она ей даже идёт.

С 2011 года Муцениеце жила в браке с актёром Павлом Прилучным. У них двое детей – Тимофей и Мия. В прошлом году пара развелась.

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