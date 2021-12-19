В Москву приехал исполнитель роли Драко Малфоя в "Гарри Поттере"

В столице проходит фестиваль комиксов

В Москву пожаловал Драко Малфой - один из самых ярких антигероев мира Гарри Поттера. Точнее, актёр, воплотивший его образ в знаменитой киносаге.

Том Фелтон приехал на фестиваль поп-культуры Bubble Comics Con, который в эти выходные проходит в столице. Это грандиозное мероприятие, посвящённое комиксам, кино и компьютерным играм.

И каких только персонажей там не встретишь! Наталья Тарасова исследовала выдуманные миры и одной из первых увидела новых Зайца и Волка из "Ну, погоди!" (смотрите видео).

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