ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москву приехал исполнитель роли Драко Малфоя в "Гарри Поттере"

15:39
  • воскресенье
  • 19 декабря 2021

В столице проходит фестиваль комиксов

В Москву пожаловал Драко Малфой - один из самых ярких антигероев мира Гарри Поттера. Точнее, актёр, воплотивший его образ в знаменитой киносаге.

Том Фелтон приехал на фестиваль поп-культуры Bubble Comics Con, который в эти выходные проходит в столице. Это грандиозное мероприятие, посвящённое комиксам, кино и компьютерным играм.

И каких только персонажей там не встретишь! Наталья Тарасова исследовала выдуманные миры и одной из первых увидела новых Зайца и Волка из "Ну, погоди!" (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Фестиваль Bubble Comics Con 2021 в Москве
Фестиваль Bubble Comics Con 2021 в Москве
Фестиваль Bubble Comics Con 2021 в Москве
Фестиваль Bubble Comics Con 2021 в Москве
Актер Том Фелтон (исполнитель роли Драко Малфоя в фильме "Гарри Поттер")
Актер Том Фелтон (исполнитель роли Драко Малфоя в фильме "Гарри Поттер")
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.