Россия безвозмездно передаст "Спутник V" странам Африки

Там появился новый штамм вируса

Российский фонд прямых инвестиций может бесплатно передать партию вакцины "Спутник V" странам Африки. Об этом в эфире телеканала "Росия-1" заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идёт очень большая эпидемия омикрона", - сказала Дмитриев.

Ранее в РФПИ заявляли о высоком нейтрализующем ответе российской вакцины к новому штамму омикрон. "Спутник V" защищает от тяжёлых случаев течения болезни и госпитализации при инфицировании омикроном. Об этом также свидетельствует предварительное лабораторное исследование, проведённое в Центре имени Гамалеи.

Штамм омикрон появился в ЮАР в ноябре 2021 года. После этого большинство стран мира прекратили авиасообщение с государствами Южной Африки и усилили санитарные меры. В России выявлено 25 носителей омикрона, в Британии – несколько тысяч.

Учёные предполагают, что омикрон более заразный, но менее опасный. Среди симптомов при заражении этим штаммом преобладают сильная слабость, потливость и кашель.

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