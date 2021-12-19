ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия безвозмездно передаст "Спутник V" странам Африки

17:28
  • воскресенье
  • 19 декабря 2021

Там появился новый штамм вируса

Российский фонд прямых инвестиций может бесплатно передать партию вакцины "Спутник V" странам Африки. Об этом в эфире телеканала "Росия-1" заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
Назван способ повысить эффективность "Спутника V" против "омикрона"

"Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идёт очень большая эпидемия омикрона", - сказала Дмитриев.

Ранее в РФПИ заявляли о высоком нейтрализующем ответе российской вакцины к новому штамму омикрон. "Спутник V" защищает от тяжёлых случаев течения болезни и госпитализации при инфицировании омикроном. Об этом также свидетельствует предварительное лабораторное исследование, проведённое в Центре имени Гамалеи.

Штамм омикрон появился в ЮАР в ноябре 2021 года. После этого большинство стран мира прекратили авиасообщение с государствами Южной Африки и усилили санитарные меры. В России выявлено 25 носителей омикрона, в Британии – несколько тысяч.

Учёные предполагают, что омикрон более заразный, но менее опасный. Среди симптомов при заражении этим штаммом преобладают сильная слабость, потливость и кашель. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от COVID-19 в странах Африки
Вакцинация от COVID-19 в странах Африки
Вакцинация от COVID-19 в странах Африки
Вакцинация от COVID-19 в странах Африки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.