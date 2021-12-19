Сбежавший в Турцию Порошенко вмешался в диалог России и США

Политик обратился к властям Украины

Пётр Порошенко первым из украинских политиков прокомментировал предложения России по гарантиям безопасности, которые Москва направила США и руководителям других стран НАТО. По мнению экс-президента Незалежной, Киев должен первым отреагировать на российские инициативы.

"Ответ на эти предложения не может быть только ответом официального Вашингтона. Реагировать должны все, кого это касается. А Киев – самым первым", - написал Порошенко у себя в Facebook.

Бывший президент Украины сейчас находится в Турции. Он сбежал туда после того, как следователи пытались передать ему повестку с вызовом на допрос. Порошенко проходит по уголовному делу о незаконных закупках топлива и госизмене.

На этой неделе российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток за счёт бывших советских республик.

Белый дом пообещал дать ответ на российские предложения на следующей неделе с 20 по 26 декабря. По неофициальной информации, просочившейся из администрации Джо Байдена, часть российских предложений там принимают, часть назвали неприемлемыми.

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