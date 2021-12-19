ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сбежавший в Турцию Порошенко вмешался в диалог России и США

15:18
  • воскресенье
  • 19 декабря 2021

Политик обратился к властям Украины

Пётр Порошенко первым из украинских политиков прокомментировал предложения России по гарантиям безопасности, которые Москва направила США и руководителям других стран НАТО. По мнению экс-президента Незалежной, Киев должен первым отреагировать на российские инициативы.
Порошенко сбежал от следователей в Турцию

"Ответ на эти предложения не может быть только ответом официального Вашингтона. Реагировать должны все, кого это касается. А Киев – самым первым", - написал Порошенко у себя в Facebook.

Бывший президент Украины сейчас находится в Турции. Он сбежал туда после того, как следователи пытались передать ему повестку с вызовом на допрос. Порошенко проходит по уголовному делу о незаконных закупках топлива и госизмене.

На этой неделе российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток за счёт бывших советских республик.

Белый дом пообещал дать ответ на российские предложения на следующей неделе с 20 по 26 декабря. По неофициальной информации, просочившейся из администрации Джо Байдена, часть российских предложений там принимают, часть назвали неприемлемыми.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Петр Порошенко
Петр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.