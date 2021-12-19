Москвичей предупредили о полярном вторжении

Будет очень холодно

На следующей неделе жителей московского региона ждёт полярное вторжение. Ночами столбики термометров могут опуститься до минус 22-24 градусов.

Самым морозным днём станет 22 декабря, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец. Но это будет далеко не рекорд для 22 декабря. В 1919 году в этот день было минус 36,3 градуса.

Несмотря на морозы, каждый день будет идти небольшой снег, а к концу недели снова потеплеет, но совсем незначительно – до минус 10-15 градусов.

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