ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Опасные дураки": Песков высказался об антипрививочниках

16:37
  • воскресенье
  • 19 декабря 2021

Таких ещё немало

Дмитрий Песков назвал активных антипрививочников опасными дураками. Такую оценку людям, которые убеждают других не вакцинироваться от коронавируса, дал пресс-секретарь российского президента.
Минздрав выступил за уголовную ответственность врачей-антипрививочников

Пескова спросили, как можно назвать людей, которые отказываются от прививки и агитируют других поступать так же. "Опасными дураками - это два слова. Одним словом это не выразишь", - сказал представитель Кремля в фильме "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

Прививочная кампания в России идёт уже более полутора лет. За это время вакцинировались более 70 миллионов россиян. В стране доступны четыре вакцины, также скоро начнётся вакцинация подростков препаратом на основе "Спутника V".

Темпы вакцинации в России невысокие. По данным проекта Our World in Data, наша страна находится на 93 месте в мире по процентному соотношению привитых. Первые позиции занимают Мальта, Мальдивы, Бруней, ОАЭ, Чили и Камбоджа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.