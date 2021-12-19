"Опасные дураки": Песков высказался об антипрививочниках

Таких ещё немало

Дмитрий Песков назвал активных антипрививочников опасными дураками. Такую оценку людям, которые убеждают других не вакцинироваться от коронавируса, дал пресс-секретарь российского президента.

Пескова спросили, как можно назвать людей, которые отказываются от прививки и агитируют других поступать так же. "Опасными дураками - это два слова. Одним словом это не выразишь", - сказал представитель Кремля в фильме "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

Прививочная кампания в России идёт уже более полутора лет. За это время вакцинировались более 70 миллионов россиян. В стране доступны четыре вакцины, также скоро начнётся вакцинация подростков препаратом на основе "Спутника V".

Темпы вакцинации в России невысокие. По данным проекта Our World in Data, наша страна находится на 93 месте в мире по процентному соотношению привитых. Первые позиции занимают Мальта, Мальдивы, Бруней, ОАЭ, Чили и Камбоджа.

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