Собянин назвал стоимость лечения одного пациента с коронавирусом

Город выделяет дополнительные средства

Лечение одного пациента с коронавирусом в московском стационаре в среднем обходится в 240 тысяч рублей. Такую цифру озвучил в эфире телеканала "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин.

"Больные, которые находятся в реанимации, - на них больше затраты, лёгкие больные - меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 тысяч на человека. Четверть миллиона - один больной в стационаре", - сказал Собянин.

Федеральный и региональный бюджеты выделяют дополнительные средства для лечения больных коронавирусом. В частности, 16 ноября на эти цели московские власти выделили дополнительно 5,6 миллиарда рублей, а 14 декабря - ещё 10,3 миллиарда. В проекте столичного бюджета на 2022 год предусмотрено около 10 миллиардов рублей, ещё более 4 миллиардов выделят на закупку лекарств.

Москва является лидером по числу больных коронавирусом. С начала пандемии в городе выявлено 2 003 080 заражённых, всего в России за это время зарегистрировано 10 214 790 инфицированных.

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