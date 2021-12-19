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Попова сделала заявление о штрафах за отказ от вакцинации

18:14
  • воскресенье
  • 19 декабря 2021

Россия изучает опыт других стран

Россия изучает опыт разных стран по штрафам за отказ от вакцинации против коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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"Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый", - сказала Попова.

В ноябре власти Австрии подготовили законопроект, согласно которому за отказ от обязательной вакцинации от коронавируса нужно заплатить штраф. Сумма довольна большая - 3,6 тысячи евро. Обязательная вакцинация в Австрии начнётся в феврале 2022 года.

В Греции за отказ от прививки планируют штрафовать только людей старше 60 лет. Они должны будут ежемесячно платить по 100 евро. В Индонезии за игнорирование вакцинации оштрафуют на 350 долларов. Штрафы уже действуют в нескольких странах мира, но массовый характер это нововведение пока не носит.

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