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Испанские Санта-Клаусы вышли на забег под проливным дождём (видео)

18:05
  • воскресенье
  • 19 декабря 2021

Детям представление понравилось

В Мадриде в преддверии Рождества состоялся ежегодный забег в костюмах Папы Ноэля, так в Испании называют Санта-Клауса. Участие в акции приняли несколько тысяч человек.
В бразильском океанариуме замечен Санта-Клаус в компании акул (видео)

Не испугал бегунов даже сильный дождь, который начался почти сразу после старта. Среди взрослых, одетых в красно-белые наряды, было много детей в зелёных костюмах гномов и эльфов.

Традиционный забег в Мадриде - мероприятие благотворительное. В этот раз все собранные средства отправят в фонд помощи пострадавшим от извержения на острове Ла-Пальма. Оно началось 19 сентября, напоминает "ТВ Центр".

За это время потоки лавы уничтожили сотни зданий. Из опасных районов эвакуированы более семи тысяч жителей. Серьёзный ущерб нанесён всем сферам экономики острова. В начале этой недели вулканическая активность стала угасать. Но учёные не исключают, что извержение может возобновиться.

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