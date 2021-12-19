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На шахте в Кузбассе произошёл пожар

18:26
  • воскресенье
  • 19 декабря 2021

Рабочих выводят на поверхность

В Кузбассе на шахте имени Рубана произошёл пожар, под землей в момент происшествия находились 128 рабочих. Идёт операция по их подъёму на поверхность, передаёт РИА Новости.

На этой неделе сообщалось о том, что на шахтах Кемеровской области выявили более двух тысяч нарушений, по которым открыли 837 административных дел.

Проверки начались после аварии на шахте "Листвяжная" 25 ноября, тогда погибли 51 шахтёр и горноспасатель.

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