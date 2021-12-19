Умер режиссёр "Мосгаза" Андрей Малюков

Ему было 73 года

От последствий коронавируса скончался режиссёр Андрей Малюков. Ему было 73 года.

"Сегодня, в день памяти святителя Николая, ушёл из жизни мой любимый двоюродный брат, Народный артист России, кинорежиссёр, сценарист, продюсер Андрей Малюков... В последние годы он тяжело болел, но унёс его из жизни ковид", - написала у себя в Facebook актриса и режиссёр Наталья Бондарчук.

Широкому зрителю известны такие киноработы Малюкова, как "34-й скорый", "В зоне особого внимания", "Мы из будущего", "Диверсант", "Мосгаз".

У Малюкова много творческих наград – ТЭФИ, три "Золотых орла", первые премии различных кинофестивалей.

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