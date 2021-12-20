Жертвами тайфуна на Филиппинах стали более 200 человек

Десятки пропали без вести

На Филиппинах жертвами сильнейшего тайфуна Раи стали не менее 208 человек. Ещё 52 числятся пропавшими без вести, сотни пострадали.

Тропический шторм вывел из строя связь и электроснабжение, сорвал крыши зданий и свалил бетонные опоры линий электропередачи. Некоторые деревни превратились в руины.

Были эвакуированы более 300 тысяч человек. Для оказания помощи в наиболее пострадавшие регионы направлены подразделения военных, полицейских и пожарных, сообщает "ТВ Центр".

Поисково-спасательная операция продолжается. Для расчистки дорог применяется тяжелая техника.

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