ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жертвами тайфуна на Филиппинах стали более 200 человек

08:59
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Десятки пропали без вести

На Филиппинах жертвами сильнейшего тайфуна Раи стали не менее 208 человек. Ещё 52 числятся пропавшими без вести, сотни пострадали.
Тысячи людей эвакуированы на Тайване из-за тайфуна

Тропический шторм вывел из строя связь и электроснабжение, сорвал крыши зданий и свалил бетонные опоры линий электропередачи. Некоторые деревни превратились в руины.

Были эвакуированы более 300 тысяч человек. Для оказания помощи в наиболее пострадавшие регионы направлены подразделения военных, полицейских и пожарных, сообщает "ТВ Центр".

Поисково-спасательная операция продолжается. Для расчистки дорог применяется тяжелая техника.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Тайфун на Филиппинах
Тайфун на Филиппинах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.