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Роспотребнадзор запретил ввоз лимонов и мандаринов из Турции

08:21
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Под запрет попала также продукция из Ирана и Китая

Российские торговые сети приостановят продажу части импортной продукции, предупредил Роспотребнадзор. Запрет распространяется на ввоз в Россию овощей и фруктов некоторых производителей из Турции, а также некоторых видов товаров из Ирана, Египта и Китая.
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Проверки, проведенные ведомством, завершились ограничениями на ввоз лимонов из Турции, их ввели с 3 ноября. Позже запрет распространили на турецкие перец, гранаты и мандарины. Ограничения коснулись также перца из Ирана и сушеной мяты из Египта. На днях в список попали виноград и апельсины из Турции.

Как указано в письме управления Роспотребнадзора по городу Москве, решение принято на основании неудовлетворительных результатов лабораторных исследований. Эксперты проверили продукты на содержание пестицидов и ГМО. Импорт приостановлен до особого распоряжения во избежание массовых отравлений, приводят содержание документа "Известия".

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