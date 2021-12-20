Совет НАТО обсудит предложения России по гарантиям безопасности

Страны не хотят повторения Карибского кризиса

Генсек НАТО выступил против предложения России, в котором говорится об отказе альянса от расширения военной помощи Киеву. Это один из пунктов переданного Москвой Договора о гарантиях безопасности. Более того, Столтенберг пригрозил новыми экономическими и политическими санкциями, а также усилением НАТО "от Румынии до Прибалтики" в случае агрессии в адрес Украины. Правда, на Западе всё чаще звучат заявления о необходимости договариваться с Россией.

Чтобы обсудить инициативу России о новом Договоре по гарантиям безопасности, Совет НАТО собирает экстренное заседание. Но его итог предсказуем. Предложение Москвы уже отвергли страны Северной Европы и Балтии. А генсек альянса Йенс Столтенберг весьма недвусмысленно намекнул: НАТО не пойдет на уступки Москве в вопросах расширения на восток.

"Идея новой конференции, где мы будем обсуждать зоны влияния, в которых великие державы смогут контролировать то, что могут и не могут делать их соседи, отбросит нас назад, а это совсем не то направление", - заявил Столтенберг.

Хотя речь идет не о том, чтобы диктовать условия. Как раз наоборот: Россия предлагает раз и навсегда договориться и юридически закрепить гарантии безопасности на континенте. А это позволит избежать возможного обострения ситуации в будущем. Чего, разумеется, не хочет никто. И в ряде европейских столиц это прекрасно понимают. Так, глава Минобороны Франции, которая тоже отправится на встречу Совета НАТО, уже призвала коллег не рубить сгоряча. Повторения Карибского кризиса и того, что за ним последовало, Европа точно не хочет.

"Мы не хотим возврата к холодной войне. Чтобы избежать этого, мы не должны идти на обострение и должны сохранять спокойствие. Мы ведем откровенный и прямой диалог с российской стороной, потому что мы должны иметь возможность говорить друг с другом", - отметила Флоранс Парли.

Ну а пока Запад еще продолжает нагнетать панику вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину, что Москва уже много раз отрицала, но в уже куда более сдержанных выражениях. Сдержаннее говорят и о поддержке Киева. К примеру, Британия, еще недавно готовая в случае возможного нападения России перебросить на Украину 600 спецназовцев, теперь уже открыто признает: на военную помощь со стороны Лондона - и не только - киевским властям рассчитывать вообще-то не стоит.

За всеми этими сигналами Москва, разумеется, внимательно следит. В российском МИДе уже заявили: готовы незамедлительно встретиться с представителями НАТО для обсуждения гарантий безопасности. Необходимость выработать новые стратегические договоренности давно назрела. И лучше, чтобы это сделали дипломаты. А не военные.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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