Глава Еврокомиссии обвинил Россию в политическом давлении через энергетику

При этом Боррель признал выполнение Россией обязательств по поставкам газа

Российские власти используют энергетику в качестве инструмента политического влияния и давления на другие государства. Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В качестве инструмента такого давления Боррель назвал проект газопровода "Северный поток — 2" — для завершения процедуры сертификации Москва отказывается наращивать объемы экспорта газа в Европу, утверждает глава евродипломатии.

При этом Боррель признал, что российская сторона выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, однако в Еврокомиссии не считают "Северный поток — 2" приоритетным проектом. Он должен отвечать положениям нормативно-правовых актов ЕС.

Представитель Евросоюза также заявил, что кризисы вокруг Украины и Белоруссии развиваются на фоне роста цен на газ, причем поставки голубого топлива в Европу идут через территорию этих государств, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что американский Сенат до 14 января проголосует по инициативе о новых санкциях против "Северного потока — 2". Законопроект об ограничительных мерах внес республиканец из Техаса Тед Круз. За последние два года США ввели в общей сложности более десятка пакетов ограничительных мер, нацеленных на остановку проекта.

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