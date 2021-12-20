Вирусолог назвал среднюю продолжительность жизни при COVID-19

Смерть при коронавирусе наступает в среднем через три недели после начала заболевания

У людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, смерть может наступить в среднем через три-четыре недели. Об этом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн.

Оценивая перспективы развития эпидемиологической ситуации в свете появления омикрон-штамма, эксперт усомнился, что следует ожидать высокой смертности.

При этом конкретные данные могут появиться лишь через несколько недель — тогда можно будет оценивать ситуацию более предметно, отметил Альтштейн. Специалист также указал, что у "омикрона" нет ярких отличительных черт, заболевание проходит, как простуда.

Альтштейн напомнил о сообщениях о высокой заболеваемости коронавирусом в Великобритании, в которую проник "омикрон", и предложил подождать три недели, "чтобы понять, что с этими людьми происходит". Однако эксперт предположил, что "ничего страшного с ними не будет", сообщает URA.RU.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что люди, которые убеждают других не вакцинироваться от коронавируса, являются "опасными дураками".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram