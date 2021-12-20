Москвичи получили возможность оформить единый читательский билет онлайн

Все библиотеки города подключили к общей информационной системе

На портале мэра и правительства Москвы появился сервис, позволяющий оформить онлайн единый читательский билет. Об этом в понедельник, 20 декабря, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Как уточнила заммэра, библиотеки города подключили к общей информационной системе. Это дало возможность внедрить новый тип читательского билета — единого для всех таких учреждений. Онлайн-сервис "Библиотеки Москвы" позволяет найти и забронировать нужные книги. Следующим этапом цифровизации городских библиотек стало внедрение электронной версии читательского билета, которую удобно хранить в телефоне и показывать прямо с экрана.

Теперь оформить билет можно в онлайн-формате, для этого нужна стандартная или полная учетная запись на mos.ru. Как отметили в Департаменте культуры города Москвы, этот сервис появился по многочисленным просьбам читателей.

Дети старше 14 лет могут оформить билет самостоятельно, ребенку младше 14 лет читательский билет оформляют родители или законные представители. Брать книги по единому читательскому билету взрослые и дети могут в любых городских библиотеках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

О том, что москвичи теперь могут брать книги в библиотеках по электронному читательскому билету, стало известно в августе. Оформить единый читательский билет можно бесплатно в любой столичной библиотеке.

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