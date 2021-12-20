Как привлечь богатство, энергию и удачу в дом: три простых правила фэн-шуй

Все должно быть на своем месте

Для того чтобы привлечь удачу и деньги древние учения советуют все расставлять в определенном порядке. Это касается и мебели в доме и мыслей в голове. Какие три правила нужно соблюдать, чтобы привлечь богатство, энергию, и удачу в дом – в интервью "ТВ Центру" рассказала эксперт по фэн-шуй Татьяна Мизгирева.

Растения

- Итак, если говорить о фэн-шуй, то растения очень полезны для того, чтобы активизировать "янскую" энергию в доме, квартире или офисе. Очень полезно поставить большое напольное растение, например, слева от входной двери. Если вы ставите растение рядом со своей дверью, то вы говорите, что хорошая энергия, пожалуйста, приходи ко мне. Есть ряд растений, которые прекрасно растут без солнечного света и замечательно справляются с этой ролью, поднимать энергию.

Вода

- Все знают, каждый из нас, как хорошо мы себя чувствуем во время прекрасной погоды возле воды, возле реки, моря, какого-то чистого озера. И в фэн-шуй именно этот принцип мы и используем, привнося часть природы в дом. Нам важно, чтобы вода была в движении. В зоомагазине в обычном можно купить такой маленький насос, который кладется внутрь вот такой емкости и включается в розетку. Вода будет циркулировать, можно еще положить какие-нибудь красивые предметы. Еще лучше, если вы поставите это вы хороший сектор. И в данном случае я порекомендую северо-восточный сектор квартиры, дома, офиса или же даже отдельной комнаты. Мы будем привлекать, активировать, усиливать денежную удачу и напоминать себе, что для нас это важно, и мы готовы что-то делать для того, чтобы наша денежная удача усиливалась.

Фигурки животных

- Это такие просто полезные символы-магниты, честно говоря, профессиональный фэн-шуй не занимается сувенирами, но все-таки и они при правильном, позитивном взгляде могут принести пользу. Черепаха, это животное, которое в фэн-шуе символизирует тыл, когда мы покупаем дом или строим, то можем тылом располагать его к возвышенности, а если мы живем в квартире, то, как мы этот принцип можем использовать, кровати, на которых мы спим должны иметь за изголовьем обязательно стену. Позаботьтесь о том, чтобы у изголовья вашего, там, где вы спите, был надежный тыл, тогда и ваша позиция в жизни будет более защищенной. Тигр - это символ 2022 года. В 2022-м году не стоит делать ремонт, беспокоить это место, именно северо-восточный сектор, потому что тигр будет возмущен.

По материалам утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram