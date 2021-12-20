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Байден дал Белому дому месяц на ликвидацию угрозы вторжения на Украину

08:58
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Будут использованы все возможные инструменты

Угроза вторжения России на Украину должна быть предотвращена, на это у американской администрации есть четыре недели. Как заявил президент США Джо Байден, Белый дом использует для этого все возможные средства.
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Сообщивший об этом  телеканалу CNN высокопоставленный чиновник в администрации назвал действия американской администрации очень продуманными.  По его словам, введенные в 2014 году после присоединения Крыма санкции США были направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских государственных фирм. Тогда Байден был вице-президентом и предлагал вооружить Украину и ввести жесткие санкции против России, однако с ним не согласился президент Барак Обама.

Теперь же, заняв кабинет в белом доме, Байден, по словам источника, намерен поступить по-другому. На случай вторжения России на Украину предусмотрены новые санкции. Они могут нанести существенный удар по российской экономике и ее финансовой системе, утверждает источник.

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