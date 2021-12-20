2 недели до Нового года: три диеты, которые помогут похудеть

Для того чтобы сбросить вес, нужен дефицит калорий

Осталось две недели до Нового года. Задача максимум - сбросить пару килограммов за две недели. Лучший способ похудеть, это, конечно же, диета. С помощью каких диет это можно сделать – в интервью "ТВ Центру" рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

Для того чтобы сбросить вес, безусловно, нужен дефицит калорий. И диета - это, по сути, инструмент, который помогает нам так организовать свой рацион, чтобы у нас был этот дефицит калорий.

Японская диета

Она достаточно разнообразна по набору продуктов. Туда входят белковые продукты, отварные мясо, рыба, яйца, кефир, туда же входят различные отварные овощи. В чем ее секрет? В том, что эта диета предполагает полный отказ от соли. А дело в том, что продукты, если мы их не посолили, уже кажутся нам не такими вкусными. Через три-четыре дня вот этой диеты, человек начинает замечать, что как-то ему вот даже та еда, которую можно есть, не очень интересна. И вот эти бессолевые варианты диет, они, как правило, снижают активность аппетита, за счет того, что продукты нам кажется менее вкусными. Самое главное, что там регламентируется количество, то есть, сколько вам можно съесть и не больше.

Гречка

Ограничений на количество гречки, которую вы можете съесть, нет. Мы готовим гречку из расчета где-то мы, причем мы ее не варим, мы ее заквашиваем или запариваем водой, в расчете на один стакан гречки полтора стакана жидкости. И вот эту гречневую кашу в принципе можно есть без ограничений. К ней можно так же добавить 1 литр кефира в день и какие-то, скажем так, совсем низкокалорийные овощи типа капусты и огурцов. Опять же, однообразное питание приводит к тому у нашего мозга к этому продукту формируется такое вот, не интересно уже, а когда не интересно, то и съешь ты меньше, да, и, собственно говоря, вот так и получается дефицит калорий. Далеко не все могут на такой однообразной диете продержаться больше, чем 3-4 дня. Поэтому, в расчете на 2 недели я бы ее не советовала.

Белковая диета

Сейчас есть такое направление, как корневор, то есть, когда тоже только мясные продукты в основном, то есть, белки животного происхождения, причем достаточно жирные и колбаса тоже можно, и бекон тоже можно, и сало тоже можно, и в принципе даже нет лимита по количеству употребления вот этих вот продуктов. В первые несколько дней такая диета насыщает, но в ней полностью запрещены все углеводы. То есть все крупы, все фрукты, все бобовые, всё, не только сахар и белая мука, то есть все углеводы запрещены. Через два-три дня после вот этой сытной еды, действительно уже хочется чего-то поесть другого. Минусом существенным этой программы является то, что мы можем получить проблемы с кишечником потому что не будет клетчатки. Поэтому такая программа тоже очень краткосрочная.

И из всего, что мы здесь наблюдаем, японская, наверно самый оптимальный вариант для тех, кто хочет побыстрее и в то же время без вреда для здоровья.

По материалам утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram