Омбудсмен предложила новую льготу для многодетных и малоимущих

Такие семьи могут освободить от уплаты пошлины за нотариальные действия при смерти родителей

В России следует освобождать многодетные и малоимущие семьи от уплаты пошлины за нотариальные действия в случае смерти одного и (или) обоих родителей. Такое предложение выдвинула уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Свое предложение Волынец изложила в письмах министру труда и социальной защиты, президенту Федеральной нотариальной палаты и председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Автор ициниативы указала, что при кончине кормильца для вступления в наследство требуется оплатить государственную пошлину за совершение нотариальных действий. Если наследников несколько, платить должен каждый из них.

Волынец также отметила важность стимулирования рождаемости и поддержки многодетных семей. В качестве меры усиления соцподдержки таких граждан она предложила освободить такие семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий в случае смерти одного и (или) обоих родителей, сообщает RT.

Ранее Волынец предложила правительству увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram