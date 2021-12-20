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Россияне рассказали, что загадают в новогоднюю ночь

09:21
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Здоровье остается самым распространенным желанием

В новогоднюю ночь большинство россиян собираются загадать желание о здоровье — для самих себя или своих близких. Об этом рассказали 69% участников исследования сервиса "Работа.ру".
Названы города, в которых опаснее всего встречать Новый год

При этом 34% собираются загадать себе высокую зарплату, 33% — счастье (можно было выбрать несколько вариантов ответа).

О том, чтобы поскорее закончилась пандемия коронавируса, мечтают 24%. 205 опрошенных желают обзавестись новым жильем, дачей или автомобилем. 17% опрошенных пожелают найти свое призвание, по 14% — отправиться в путешествие мечты или найти чемодан с миллионом долларов, 13% загадают в новом году встретить свою любовь.

О том, чтобы в 2022 году не было катаклизмов и катастроф, загадают желание 11% респондентов. 10% пожелают себе не заразиться COVID-19.  6% опрошенных загадают поход на концерт любимой группы, 5% — еще год проработать в удаленном режиме, 4% мечтают о миллионе подписчиков в социальных сетях, сообщает RT.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что россияне смотрят в новогодние праздники. Фаворитами большинства остаются старые советские фильмы (56%). Современные киноленты предпочитают 19% участников исследования, иностранные — 17%. 28% респондентов готовы в новогодние праздники смотреть любые фильмы.

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