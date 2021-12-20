ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бадминтон и научные эксперименты: чем занимались японские туристы на МКС

11:46
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Они вернулись на Землю

Космонавт Александр Мисуркин и космические туристы из Японии вернулись на Землю. Их экспедиция на МКС продолжалась почти две недели, и в понедельник утром спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" приземлился в казахстанской степи. Экипаж покинул капсулу, прошел медосмотр, после чего путешественники смогли поделиться впечатлениями.
"Союз МС-20" вернул японских туристов на Землю

На часах монитора орбитальной станции 2:50 по Москве. Корабль "Союз МС-20" отстыковался от модуля и взял курс на Землю. Сделав несколько витков вокруг планеты, челнок благополучно приземлился в казахстанской степи.

Первый глоток морозного воздуха. Космические туристы из Японии Юсаку Маэдзава и Едзо Хирано вернулись из путешествия на МКС. Тоже первого в своей жизни. Вместе с ними - командир группы Александр Мисуркин. В спецмашине экипаж сразу осмотрели врачи. Самочувствие у всех хорошее.

Космическая "Одиссея" продолжалась почти две недели. Миллиардер Маэдзава и его помощник и партнер по бизнесу Хирано каждый день, проведенный на МКС, снимали на видео. И рассказывали о своих приключениях в соцсетях.

Побывать в космосе - детская мечта Маэдзавы, к которой он упорно шел долгие годы. В восторг японца, кажется, приводило все. И первая попытка почистить зубы в невесомости, поймать разлетающиеся печеньки, надуть жвачку. И, конечно, мастер-класс по бадминтону. Провести товарищеский космический матч - это задумка всего экипажа МКС. Чтобы привлечь землян к здоровому образу жизни.

Крепкое здоровье и упорные тренировки, делится в интервью Маэдзава, необходимы всем, кто, как и он, мечтает когда-нибудь побывать на окраинах Вселенной.

Впрочем, гости из Страны Восходящего Солнца не только развлекались. Но и участвовали в девяти научных экспериментах. Например, исследованиях, во время которых изучается перемещение крови по организму человека. Маэдзава и Хирано - первые японские туристы за последние 12 лет, которые отправились в путешествие на российском корабле. Для отечественной космонавтики этот вояж и коммерческий, ведь конкурентов на рынке с каждым годом все больше, и репутационный.

В понедельник вечером японские туристы и россиянин Александр Мисуркин прибудут в "Звездный городок". Для завершения научных экспериментов и послеполетной реабилитации. А в планах Маэдзавы и его единомышленников еще один полет. Только уже к Луне. Когда он состоится, пока не ясно. Но японский бизнесмен для этой экспедиции уже собирает команду.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Японский космический турист Юсаку Маэзава
Японский космический турист Юсаку Маэзава
Японские космические туристы на МКС
Японские космические туристы на МКС
МКС на орбите Земли
МКС на орбите Земли
Японские космические туристы на МКС
Японские космические туристы на МКС
Японские космические туристы на МКС
Японские космические туристы на МКС
Японские космические туристы
Японские космические туристы
Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-20" в Казахстане
Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-20" в Казахстане
Японский космический турист Юсаку Маэзава
Японский космический турист Юсаку Маэзава
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.