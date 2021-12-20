Бадминтон и научные эксперименты: чем занимались японские туристы на МКС

Они вернулись на Землю

Космонавт Александр Мисуркин и космические туристы из Японии вернулись на Землю. Их экспедиция на МКС продолжалась почти две недели, и в понедельник утром спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" приземлился в казахстанской степи. Экипаж покинул капсулу, прошел медосмотр, после чего путешественники смогли поделиться впечатлениями.

На часах монитора орбитальной станции 2:50 по Москве. Корабль "Союз МС-20" отстыковался от модуля и взял курс на Землю. Сделав несколько витков вокруг планеты, челнок благополучно приземлился в казахстанской степи.

Первый глоток морозного воздуха. Космические туристы из Японии Юсаку Маэдзава и Едзо Хирано вернулись из путешествия на МКС. Тоже первого в своей жизни. Вместе с ними - командир группы Александр Мисуркин. В спецмашине экипаж сразу осмотрели врачи. Самочувствие у всех хорошее.

Космическая "Одиссея" продолжалась почти две недели. Миллиардер Маэдзава и его помощник и партнер по бизнесу Хирано каждый день, проведенный на МКС, снимали на видео. И рассказывали о своих приключениях в соцсетях.

Побывать в космосе - детская мечта Маэдзавы, к которой он упорно шел долгие годы. В восторг японца, кажется, приводило все. И первая попытка почистить зубы в невесомости, поймать разлетающиеся печеньки, надуть жвачку. И, конечно, мастер-класс по бадминтону. Провести товарищеский космический матч - это задумка всего экипажа МКС. Чтобы привлечь землян к здоровому образу жизни.

Крепкое здоровье и упорные тренировки, делится в интервью Маэдзава, необходимы всем, кто, как и он, мечтает когда-нибудь побывать на окраинах Вселенной.

Впрочем, гости из Страны Восходящего Солнца не только развлекались. Но и участвовали в девяти научных экспериментах. Например, исследованиях, во время которых изучается перемещение крови по организму человека. Маэдзава и Хирано - первые японские туристы за последние 12 лет, которые отправились в путешествие на российском корабле. Для отечественной космонавтики этот вояж и коммерческий, ведь конкурентов на рынке с каждым годом все больше, и репутационный.

В понедельник вечером японские туристы и россиянин Александр Мисуркин прибудут в "Звездный городок". Для завершения научных экспериментов и послеполетной реабилитации. А в планах Маэдзавы и его единомышленников еще один полет. Только уже к Луне. Когда он состоится, пока не ясно. Но японский бизнесмен для этой экспедиции уже собирает команду.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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