Москвичей предупредили о резком похолодании

Это связано с "полярным вторжением"

"Полярное вторжение" идёт на центральные регионы России. В Москве и области уже в среду столбики термометров покажут 20 градусов ниже нуля. Аномальные холода надвигаются на Красноярский край. А в Якутии уже сегодня из-за непогоды отменили занятия в школах.

Обычное утро в столице Якутии, и почти привычные уже минус 46. Экстремально низкие температуры в регионе держатся всю последнюю неделю, и по прогнозам синоптиков в ближайшие дни столбик термометра опустится ещё на несколько градусов.

В Якутске в связи с погодными условиями объявлен режим повышенной готовности. В школах для учащихся начальных классов отменили занятия. Впрочем, жители морозы переносят стойко. В городе полным ходом идет подготовка к праздникам. На площади несколько пар устроили предновогодний флешмоб. В минус 45 и метель они станцевали вальс рядом с празднично украшенной ёлкой.

Когда запись с танцем выложили в сеть, пользователи отметили, что из-за холода даже качество видео кажется плохим. Крепчают морозы и в Сибири. Так называемая "волна холода" накрывает Красноярский край. Температура на этой неделе опустится здесь на целых 20 градусов ниже климатической нормы.

А в Центральной части России начинается "полярное вторжение". Так метеорологи называют быстрое распространение холодного арктического воздуха в средних широтах, а также связанное с ним резкое понижение температуры. Трескучие морозы из Северной Атлантики несёт с собой циклон Нео. И хотя обещанных ранее рекордных - 35 на этой неделе, похоже, всё-таки не случится, так или иначе помёрзнуть придётся.

Уже в понедельник в столице ожидается понижение температуры до минус 10 градусов, а к ночи местами и до минус 17. Зима наступает по всем фронтам, из-за усиливающегося снегопада в городе продолжают расти сугробы, а с ними и цены за поездки на такси.

К стремительному похолоданию сегодня добавятся и резкие скачки атмосферного давления. С низких значений оно значительно повысится в течение всего нескольких часов. К нормальным показателям оно вернется только через пару дней. А к концу недели к умеренным температурным значениям вернется и погода в регионе.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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