В Киев прибыла группа американских конгрессменов

Что они намерены обсудить?

Страны Запада продолжают нагнетать панику вокруг России, обвиняя Москву в подготовке мнимого вторжения на Украину. По данным CNN, Джо Байден отвёл спецслужбам месяц на предотвращения подобного сценария. А в Киев прибыла делегация американского Конгресса. Предложения нашей страны о диалоге и гарантиях безопасности намерен обсудить Совет НАТО.

Эту фотографию опубликовало посольство США в Киеве. Группа американских конгрессменов в украинской столице. В то время, как Москва говорит о необходимой архитектуре безопасности в мире, Вашингтон продолжает нагнетать истерию вокруг мифического вторжения России на Украину. Вот и засланные конгрессмены пафосно заявляют: не дадим Незалежную в обиду, жестко ответим агрессору.

А Джо Байден, если верить CNN, дал своей администрации четыре недели на то, чтобы предотвратить нападение. Ранее наш МИД опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности, которых Москва ожидает от США и НАТО. Во внешнеполитическом ведомстве прогнозируют непростые переговоры. Но отмечают: готовность к диалогу со стороны США все-таки есть.

"Нас все обвиняют, что у нас "красные линии" есть, а сами занимаются ровно тем же самым - только их "красные линии" диктуются не реальными интересами безопасности, а переговорными позициями. А вообще, конечно, говорить надо будет с теми странами - некоторые из них входят в состав Евросоюза, от которых в наибольшей степени зависит судьба европейской безопасности. Мы к такому разговору готовы", - заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

На этом фоне обозначился глава европейской дипломатии: мол, про них-то забыли, а ЕС должен участвовать в диалоге. Ведь России доверять нельзя. Ее уже заранее заподозрили. В чем именно? Суть претензий не особо понятна, но реверанс в сторону Вашингтона Жозепу Боррелю наверняка будет засчитан.

В нашем МИД считают, что Евросоюз мог бы сыграть поддерживающую роль в этих переговорах. Но подчеркивают: ЕС - это не военная организация: "Мы предлагаем именно США, именно двусторонние переговоры. Что касается других форматов, то пожелания тех или иных структур, конечно, мы принимаем к сведению, но это не означает, что мы меняем свою позицию. Мы продолжаем выступать в пользу двустороннего переговорного процесса".

А это первая заграничная поездка нового министра обороны Германии. Кристине Ламбрехт срочно понадобилось проверить дислоцированных в Литве солдат бундесвера. Она заявила, что Германия повысила боеготовность сил быстрого реагирования для защиты от России. Кажется, министр подзабыла, какая именно страна 80 лет назад печально прославилась намерениями блицкрига.

На этой неделе Совет НАТО соберется, чтобы обсудить предложения России о гарантиях безопасности. Некоторые страны решили не дожидаться итогов переговоров. Так, Литва, которая на всех мировых площадках твердит о российской агрессии, заявила, что готова передать Украине летальное оружие.

Лилия Акиньшина, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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