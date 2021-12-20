"Десант" Дедов Морозов поздравляет детей в больницах

Акция продлится до 30 декабря
Подарить ощущение волшебства и зимнего чуда, когда они так необходимы. По всей стране стартовала самая добрая новогодняя акция для детей, находящихся на лечении в больницах.
Студенты-спасатели в костюмах Дедов Морозов спускаются с крыш зданий, чтобы поздравить маленьких пациентов с наступающим Новым годом и пожелать им скорейшего выздоровления.
На подмогу им приходят и верные помощницы - Снегурочки. Акция проходит более чем в 30 регионах и продлится до 30 декабря, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram