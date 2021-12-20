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"Десант" Дедов Морозов поздравляет детей в больницах

12:02
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Акция продлится до 30 декабря

Подарить ощущение волшебства и зимнего чуда, когда они так необходимы. По всей стране стартовала самая добрая новогодняя акция для детей, находящихся на лечении в больницах.

Студенты-спасатели в костюмах Дедов Морозов спускаются с крыш зданий, чтобы поздравить маленьких пациентов с наступающим Новым годом и пожелать им скорейшего выздоровления.

На подмогу им приходят и верные помощницы - Снегурочки. Акция проходит более чем в 30 регионах и продлится до 30 декабря, сообщает "ТВ Центр".

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Деды Морозы в Морозовской детской больнице
Деды Морозы в Морозовской детской больнице
Деды Морозы в Морозовской детской больнице
Деды Морозы в Морозовской детской больнице
Деды Морозы в Морозовской детской больнице
Деды Морозы в Морозовской детской больнице
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