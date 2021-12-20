Тысячи россиян приняли участие в фестивале авторской песни "Покровский собор"

Настала битва за Гран-при

В Москве прошёл фестиваль авторской песни "Покровский собор", который объединил более 5 тысяч человек со всей страны.

Несколько месяцев компетентное жюри отбирало самых ярких и талантливых исполнителей, и вот настал решающий момент - гала-концерт и битва за Гран-при, сообщает "ТВ Центр".

Свой музыкальный и поэтический талант продемонстрировали артисты разных возрастов, что стало символом преемственности культурных традиций. На сцену вышли заслуженные мастера и те, кто еще неизвестен широкой аудитории, приверженцы классического направления и экспериментаторы, работающие на стыке жанров.

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