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Тысячи россиян приняли участие в фестивале авторской песни "Покровский собор"

12:10
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Настала битва за Гран-при

В Москве прошёл фестиваль авторской песни "Покровский собор", который объединил более 5 тысяч человек со всей страны.

Несколько месяцев компетентное жюри отбирало самых ярких и талантливых исполнителей, и вот настал решающий момент - гала-концерт и битва за Гран-при, сообщает "ТВ Центр".

Свой музыкальный и поэтический талант продемонстрировали артисты разных возрастов, что стало символом преемственности культурных традиций. На сцену вышли заслуженные мастера и те, кто еще неизвестен широкой аудитории, приверженцы классического направления и экспериментаторы, работающие на стыке жанров.

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Фестивале авторской песни "Покровский собор"
Фестивале авторской песни "Покровский собор"
Фестиваль авторская песня "Покровский собор"
Фестиваль авторская песня "Покровский собор"
Фестиваль авторская песня "Покровский собор"
Фестиваль авторская песня "Покровский собор"
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